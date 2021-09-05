Пока хозяин спал: Кражу из общежития совершил астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона марки «Samsung» и денежных средств из комнаты общежития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полицию поступило заявление от жителя города, который сообщил о краже из комнаты общежития своего сотового телефона марки «Samsung» и денежных средств в размере 20 тысяч тенге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный в 16.00 часов, находясь по улице Бесшалкар, вошел в общежитие, в поисках комнат с незапертой дверью для совершения кражи. Злоумышленник проходя по корироду, заметил комнату с приоткрытой дверью, хозяин которого спал в комнате.

Мужчина путем свободного доступа незаконно проник в комнату и похитил сотовый телефон с денежными средствами, воспользовавшись тем, что хозяин спит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 49-летнего мужчину, которого подозревают в совершении ряда нераскрытых преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра. Не оставлять двери жилища открытыми, даже на короткое время, т.к. последнее влечет совершение краж путем свободного доступа (в утреннее и вечернее время, при выходе на работу и.т.п.). Перед уходом из комнаты или квартиры не забывайте закрывать двери и окна, при оставлении открытыми двери для проветривания, установить дверные цепочки.