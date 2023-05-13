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Поисковый отряд «Майдан жолы» передал исторические экспонаты времен ВОВ в музей

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 19:05
Поисковый отряд «Майдан жолы» передал исторические экспонаты времен ВОВ в музей Фото: facebook.com/Александр Шитов

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» не остался в стороне и поддержал инициативу заместителя командира бригады по тылу подполковника Аскара Кашаганова о создании нового исторического музея в воинской части №32363 города Конаева. Об этом сообщил командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, передает МИА «Казинформ».

Александр Шитов передал через начальника управления воспитательной, идеологической и военно-патриотической работы, заместителя начальника департамента по делам обороны Павлодарской области РК подполковника Алмаса Бухарбаева исторические экспонаты Великой Отечественной войны, найденные при раскопках в поисковых экспедициях в постоянное хранение фонда музея воинской части №32363.

«Наш общий долг – увековечить память о великом подвиге, восстановить историческую правду и назвать всех героев поименно. Поисковые отряды играют в этом ведущую роль. Они объединяют сотни молодых людей, которые чтят и берегут память о поколении победителей», – отметил Алмас Бухарбаев.

«За это время отряд «Майдан жолы» привез с мест сражений около тысячи экспонатов, связанных с советскими солдатами-казахстанцами. Часть храним у себя, часть передаем в фонды музеев и в школьных памятных уголков», - рассказал Александр Шитов.


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