Поисковые работы погибшего при ЧС в Байзакском районе не останавливаются ни на минуту

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются поиски пропавшего военного Бауыржана Даутбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, к поисковым работам привлечено свыше 500 человек, среди которых сотрудники департамента полиции Жамбылской области, департамента ЧС, военные войсковой части 5513 Национальной гвардии РК и военной части 91678 РгК «Юг», гражданские лица и родственники.

Поисковые отряды, разделенные на три группы, также обследуют прилегающую горную местность. Задействовано 50 единиц техники, вертолет. Военнослужащие в/ч 91678 РгК «Юг» отправились на поиски на лошадях.

«По поручению акима Жамбылской области усилены меры по поиску пропавшего военного Бауыржана Даутбаева. Поисковые работы не останавливаются ни на минуту и ведутся сразу по нескольким направлениям», - отметил заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев.

Активное участие в поисках принимает брат пропавшего без вести военнослужащего Марат Даутбаев.

«Вместе с первой поисковой группой осмотрели с воздуха территории близлежащих населённых пунктов. Поиски, к сожалению, результата не дали. Но мы не отчаиваемся и верим, что обязательно найдём брата», - сказал он.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.

О расследовании причин взрывов на военных складах в Байзакском районе и о поисках погибших рассказал на брифинге в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметив, что он всегда на связи с РгК «Юг», держит на контроле и поддерживает связь с родителями пропавшего.





Автор: Галина Скрипник