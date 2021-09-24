Поисковые отряды Казахстана и РФ нашли останки семи воинов-соотечественников в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам совместной работы поисковых отрядов Казахстана и России в текущем году найдены останки семи воинов-казахстанцев. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В годы ВОВ на территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Из Казахстана на фронт ушли воевать более 1,5 млн человек, из которых погибло более 600 тысяч, а 271 тыс. бойцов пропали без вести. То, что делают поисковики - это очень благородная и важная работа. Она, прежде всего, направлена на то, чтобы отдать дань уважения воинам, которые защищали отечество и на воспитание подрастающего поколения в духе преданности и любви к Отечеству. Важно, чтобы сопричастность к этим событиям почувствовало молодое поколение, они осознавали и ценили вклад старшего поколения в создании процветающего и мирного государства», - рассказал Тимур Дандыбаев на международной конференции «Донести правду и сохранить память о тех, кто защитил Мир!», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Замминистра отметил, что организация работы по установлению судеб и увековечиванию памяти казахстанских солдат и офицеров, пропавших без вести в годы Отечественной войны является одним из приоритетных направлений Минобороны.

В Минобороны проинформировали, что в целях поисковых работ

организовано взаимодействие с общественным объединением «Атамның аманаты», поисковыми отрядами России и других стран.

«Наша деятельность направлена на сохранение исторической памяти, возвращение обществу добрых имен героев победы и поиск пропавших без вести в годы войны наших предков. Благодаря совместной работе поисковых отрядов РФ и Казахстана в текущем году найдены останки 7 воинов-казахстанцев. Установлены их имена и военно-транспортной авиации доставлены в Казахстан, где перезахоронены с соблюдением всех воинских ритуалов», - заявил Т. Дандыбаев.

Также он сообщил, что Международной патриотической организацией «Возвращение имени» переданы списки на 927 воинов-казахстанцев, погибших в концлагерях в гитлеровской Германии. В настоящее время проводится работа по установлению родственников погибших.

«Представители Министерства обороны 8 мая текущего года по приглашению общественной организации «Плацдарм» посетили город Славянск, где приняли участие в церемонии по перезахоронению останков 99 воинов, погибших в боях за Славянск в Украине, в том числе нашего земляка - лейтенанта Укибая Базарбая. Кроме того, в настоящее время российскими поисковиками проводится экспертиза останков 12 наших земляков, которые будут переданы нам в последующем», - сказал Тимур Дандыбаев.