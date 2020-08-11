Поисковики опознали найденного в России казахстанского воина-фронтовика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В России найдены останки красноармейца Павла Богомазова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Найден и опознан по архивным документам наш земляк Богомазов Павел Осипович 1900 года рождения, красноармеец, стрелок, 177-й одсб (четвёртая рота). Адрес родных: Казахская ССР, Чаяновский район, Орусловский сельский совет», - сообщил прессе Александр Шитов, командир поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы».

По его словам, в отряд «Майдан жолы» обратились российские поисковики по розыску родственников бойца Красной армии Павла Осиповича Богомазова. Его имя отыскали в числе 59 павших бойцов Красной армии, которых опознали поисковики московского отряда «Дозор». Бойцы скончались от ран в ходе Ржевской битвы.

«Их похоронили, указав примерное место погребения - 150-200 метров от деревни Зеновское Калининской (ныне - Тверской) области. Ни самого захоронения, ни деревни после войны не осталось; там сейчас находится лес, - добавил собеседник. - Поисковики «Дозора» нашли это место в 2017 году и перезахоронили 107 павших бойцов на военном Мемориальном кладбище посёлка Погорелое Городище Тверской области, а работники филиала Центрального архива военно-медицинских документов Санкт-Петербурга помогли установить фамилии 59 из них (документы получены 30 июля 2020 года).

Фото предоставлены А. Шитовым.