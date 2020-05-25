Поисковики ищут родственников семейчан, павших на фронте во время ВОВ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В России нашли останки нескольких участников Великой Отечественной войны, павших на фронте, к поиску их родни подключился отряд «Майдан жолы» из Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Украинские коллеги обратились с просьбой найти родных солдата из Семипалатинска. Боец перезахоронен, но есть его медаль, хотят отдать семье, - сообщил командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Поисковиками отряда «Возрождение» в ходе полевых работ в окопе был поднят Концепко Михаил Павлович, уроженец Казахской ССР (место рождения -​ город Семипалатинск, улица Жукова, 8). Перезахоронен на высоте Медвежьей».

Кроме этого, по словам А. Шитова, отряд «Майдан жолы» ищет родственников ещё четверых военнослужащих, уроженцев Казахстана, тела которых найдены на территории России, на месте сражений, произошедших в годы Великой Отечественной войны. Все четверо также были призваны на фронт в Семипалатинске (ныне - Семей).

Один из них - красноармеец Иван Григорьевич Толстенко 1898 года рождения, который родился в колхозе Верный Путь Чарского района Семипалатинской области, а на фронт был призван Чарским районным военкоматом. Ещё один воин, останки которого нашли в России, - Садыкпек Турманов 1901 года рождения, который в марте 1942 года пропал без вести. Он был призван на войну в декабре 1941 год Октябрьским РВК, в Семипалатинске.

В медальоне указана, возможно, его жена - Турманова Токен.​ Адрес, указанный в медальоне:, - г. Семипалатинск, Октябрьский район, затон улицы Мартовская, д. 111.

Красноармеец Умырзак Казанкапов 1904 года рождения родился в Октябрьском районе этого города. Его останки тоже найдены, а близких воина теперь разыскивают.

Ещё один участник войны, поднятый на поверхность, - Егор Иванович Небучев, красноармеец, который родился в 1896 году в деревне Предгория Семипалатинской области (супруга - Мария Кирилловна Небучева).