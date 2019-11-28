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Поисковики ищут родственников призванного на фронт в 1941 году павлодарца

28 Ноября 2019 01:41
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Поисковики ищут родственников призванного на фронт в 1941 году павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Иван Гаенко, останки которого нашли под Санкт-Петербургом, ушёл на войну из Павлодара и погиб в 1941 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Российским поисковым отрядом «Переправа» осенью 2019 года в Лодейнопольском районе Ленинградской области Российской Федерации были подняты останки красноармейца Гаенко Ивана Дмитриевича, 1917 года рождения. Место рождения - город Павлодар, место призыва - Павлодарский горвоенкомат, Казахская ССР, Павлодарская область, Павлодар», - передал данные российских поисковиков командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Шитов Aлександр Владимирович.

По информации Александра Шитова, последним местом службы Ивана Гаенко была 21-я стрелковая дивизия, а воинское звание – красноармеец.

«Дата выбытия – 30 сентября 1941 года; причина выбытия - убит. Первичное место захоронения - Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Тененичи, - добавил А. Шитов. - Источник информации - Центральный архив Министерства обороны. Номер фонда – 58, номер описи – 818884, номер дела – 69».

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Ключевые слова: Павлодарская область, История Казахстана, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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