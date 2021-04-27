РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:43, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Поиски утонувшего в канале ребенка идут в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области идут поиски утонувшего в канале ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, трагедия произошла в Жылыойском районе на канале Курса. Утонул мальчик 2012 года рождения. После поступления вызова в 20:35 на поиски утонувшего был направлен водолазный расчет. Погружения велись в течение 1,5 часов. В связи с наступлением темноты из-за мер безопасности погружения были приостановлены.

    Однако поиски продолжаются с помощью лодок, снастей. В них принимают участие спасатели, родственники, волонтеры. Прекращаться они не будут. К утру в район прибудет из Атырау дополнительный водолазный расчет.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Общество Происшествия Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!