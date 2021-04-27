Поиски утонувшего в канале ребенка идут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области идут поиски утонувшего в канале ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, трагедия произошла в Жылыойском районе на канале Курса. Утонул мальчик 2012 года рождения. После поступления вызова в 20:35 на поиски утонувшего был направлен водолазный расчет. Погружения велись в течение 1,5 часов. В связи с наступлением темноты из-за мер безопасности погружения были приостановлены.

Однако поиски продолжаются с помощью лодок, снастей. В них принимают участие спасатели, родственники, волонтеры. Прекращаться они не будут. К утру в район прибудет из Атырау дополнительный водолазный расчет.