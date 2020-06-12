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Поиски утонувшего мужчины ведутся в Семее

12 Июня 2020 20:35
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Поиски утонувшего мужчины ведутся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в одном из котлованов утонул мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В ведомстве сообщили, что 12 июня в 16:00 часов в УЧС поступила информация, о том что в котловане поселка Восход утонул мужчина 1972 года рождения.

«На его поиски выехали спасатели 7-го подразделения ОСО Семея. В настоящее время на заброшенном карьере бывшего керамзитного завода в районе поселка Восход ведутся поиски утонувшего», - пояснили в управлении по ЧС.

Кроме того, силами спасателей был поднято тело из воды пропавшего мужчины, который утонул во время рыбалки.

Всего с начала июня на водоемах Семея уже утонули пять горожан. Спасатели просят всех быть бдительными и осторожными и соблюдать правила поведения на воде.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Орал Ерланулы

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