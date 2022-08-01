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Поиски тела утонувшего в Урале акима района продолжаются в Атырауской области
1 Августа 2022 14:32

Поиски тела утонувшего в Урале акима района продолжаются в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Поиски тела утонувшего в реке Урал акима Махамбетского района продолжаются в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, в селе Ортакшил Махамбетского района продолжаются поисковые работы на реке Урал, где 31 июля при посещении села утонул аким района. Поиски ведут спасатели департамента по ЧС области и района, родственники, волонтеры.

39-летний Ринат Жанглишов возглавил Махамбетский район Атырауской области в феврале 2021 года.

Как ранее сообщалось, аким района утонул в реке Урал в Атырауской области.



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