Поиски тел двух утонувших братьев продолжаются  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Поиски тел двух утонувших 13 июня в реке Урал братьев-подростков продолжаются в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о произошедшей трагедии поступило из пригородного села Геолог, где братья-подростки 2007 и 2008 годов рождения утонули в реке Урал во время купания в необорудованном месте.

«Поисковые работы продолжаются 10 спасателями ДЧС региона с помощью 4 лодок. Временно исполняющий обязанности начальника департамента полковник Аскат Ержанов вместе с заместителем акима области Кайратом Нуртаевым побывали на месте происшествия. Поисковые работы возглавляет заместитель начальника пожарной службы ДЧС Атырауской области, начальник оперативно-спасательного отряда А. Жумалиев», - сообщили в пресс- службе ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Атырау в пригородном поселке Геолог в реке Урал утонули два подростка.