Поиски шести человек ведутся в Улытауской и Карагандинской областях

5 Января 2023, 16:11

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила, что в Улытауской и Карагандинской областях ведутся поиски пропавших шести человек, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 5 января 2023 года в Улытауской области продолжаются поиски пяти пропавших человек.

Поиски одного из пропавших ведутся четвертые сутки. Пастух 1964 года рождения вышел из зимовки Кіші Киік в неизвестном направлении и до сих пор его местоположение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 31 декабря 2022 года. В поисках задействованы силы и средства поисковой группы в количестве 14 человек и трех единиц техники в составе сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов.

Также 3 января 18:30 ч от хозяина зимовки Тоба поступило заявление о том, что пастух 1978 года рождения вышел на поиски скота и не вернулся. Силами и средствами в количестве восьми человек и двух единиц техники в составе сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции, местного исполнительного органа и хозяина зимовки Тоба проводятся поиски.

4 января текущего года поступило заявление о том, что 2 января 2023 года трое человек 1987 г.р., 1996 г.р. и 1993 г.р. на машине выехали из поселка Қарсақпай в сторону зимовки Бурмаш и не выходили на связь. В поисках задействованы силы и средства ДЧС, ДП и местных исполнительных органов в количестве семи человек и трех единиц техники.

В настоящее время поиски пропавших пяти человек продолжаются. При установлении благоприятных погодных условий на поисковые работы планируется задействовать спасательную авиацию МЧС.

А также 4 января 2023 года в Шетском районе Карагандинской области в 5 км от с. Каргалы в зимовке Жартас силами ДЧС проводились поиски гражданина 1981 года рождения, который 31 декабря на лошади выехал в неизвестном направлении и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение все еще неизвестно. Поиски пока не дали результатов и в настоящее время продолжаются.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома!

Фото: пресс-служба МЧС РК