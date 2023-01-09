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Поиски провалившегося под лед человека пятый день продолжают в Атырау

9 Января 2023, 15:17
Поиски провалившегося под лед человека пятый день продолжают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области водолазы пятый день продолжают поиски тела провалившегося в районе села Жумыскер под лед на реке Урал человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, с 5 января и по сегодняшний день водолазы провели в общей сложности 24 подводных погружения, поисковые работы были проведены на площади более 450 кв.м на глубине 4-8 м.
Поисковые работы усложняются большим количеством инородных тел под водой, низким уровнем видимости из-за мутности воды.
В подводных поисково-спасательных работах задействованы 7 спасателей, 1 единица техники и 1 плавательное средство оперативно-спасательного отряда ДЧС.

Ранее сообщалось, что 5 января 2023 года в 11:14 часов в селе Жумыскер на реке Жайык два человека провалились под лед. Одного из них спасли и доставили в областную больницу.


Фото: ДЧС Атырауской области

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