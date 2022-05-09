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Поиски пропавших 11 человек начались в Атырауской области
9 Мая 2022 14:15

Поиски пропавших 11 человек начались в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Исатайском районе Атырауской области начались поиски пропавших накануне 11 местных жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 9 мая с утра в Исатайском районе в 160 километрах от села Аккыстау начались поиски пропавших накануне людей.

«8 мая 11 человек (водитель автомашины и пассажиры), в 14:00 часов выехали на автомашине марка «Уаз» в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались. Не вернулись они и обратно.

В поисковых работах принимают участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, районной полиции. Поиски ведутся с помощью вездехода», - сообщили в ДЧС Атырауской области.


Автор:
Корреспондент
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