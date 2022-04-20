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    17:45, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Поиски пропавшего военного после взрывов в Жамбылской области продолжаются - глава Минобороны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков заявил, что работа по поиску пропавшего военного в результате взрывов в Жамбылской области продолжается. Глава ведомства встретился с родными военного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я встречался с его родителями. На зимний период мы приостанавливали поиски из-за погодных условий. Мы начали работу по утилизации. Не хотелось бы говорить об останках этого военнослужащего, но работы по поиску продолжаются», - сказал Р. Жаксылыков журналистам в кулуарах заседания Мажилиса.

    По его словам, если он находился в эпицентре взрыва, то по большому счету там ничего могло бы и не остаться. Но еще объем работы большой. Там огромные взрывные работы еще надо производить. Я думаю, что, если будет какой-то результат, соответственно, мы сообщим.

    При этом глава ведомства отметил, что сейчас сложно говорить о сроках и времени по поиску пропавшего военнослужащего.

    «Работы предстоит там еще достаточно. Я понимаю семью. Мы предлагали им признать без вести погибшим. Тогда бы и социальные выплаты были, и со стороны Вооруженных сил выплаты были бы. Но мы понимаем семью и будем продолжать поиски. Но поиски не только мы ведем, поиски ведутся и органами внутренних дел», - проинформировал министр.

    Напомним, что 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются.

    Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

    В октябре прошлого года сообщалось о продолжении поисковых работ пропавшего военного Бауыржана Даутбаева.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Минобороны РК Жамбылская область Общество Происшествия
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