Поиски пропавшего военного после взрывов в Жамбылской области продолжаются - глава Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков заявил, что работа по поиску пропавшего военного в результате взрывов в Жамбылской области продолжается. Глава ведомства встретился с родными военного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я встречался с его родителями. На зимний период мы приостанавливали поиски из-за погодных условий. Мы начали работу по утилизации. Не хотелось бы говорить об останках этого военнослужащего, но работы по поиску продолжаются», - сказал Р. Жаксылыков журналистам в кулуарах заседания Мажилиса.

По его словам, если он находился в эпицентре взрыва, то по большому счету там ничего могло бы и не остаться. Но еще объем работы большой. Там огромные взрывные работы еще надо производить. Я думаю, что, если будет какой-то результат, соответственно, мы сообщим.

При этом глава ведомства отметил, что сейчас сложно говорить о сроках и времени по поиску пропавшего военнослужащего.

«Работы предстоит там еще достаточно. Я понимаю семью. Мы предлагали им признать без вести погибшим. Тогда бы и социальные выплаты были, и со стороны Вооруженных сил выплаты были бы. Но мы понимаем семью и будем продолжать поиски. Но поиски не только мы ведем, поиски ведутся и органами внутренних дел», - проинформировал министр.

Напомним, что 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

В октябре прошлого года сообщалось о продолжении поисковых работ пропавшего военного Бауыржана Даутбаева.