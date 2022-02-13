Новости
Поиски пропавшего пастуха ведутся в Атырауской области
13 Февраля 2022 12:40
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшего мужчины ведутся в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВсе дороги в Алматинской области открыты Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск
«12 февраля поступило сообщение о том, что в Жылыойском районе пропал мужчина, 1956 года рождения. Он вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска, где работает пастухом, в сторону города Кульсары. Однако до места назначения не добрался. Поиски силами родных и близких успехом не увенчались.
Спасатели проводят поиски на участках «Улкен тобе», «Сарыкаска» и «Бекжал». В поисковой операции задействованы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона и районного отдела полиции», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Все дороги в Алматинской области открыты
- Один человек погиб и более 40 пострадали при взрыве в автобусе в Китае
- Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области
- Десяткам человек помогли на дорогах спасатели Костанайской области
- Пострадавший от нападения алабая актюбинец находится в тяжелом состоянии
- Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн