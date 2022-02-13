Поиски пропавшего пастуха ведутся в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшего мужчины ведутся в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«12 февраля поступило сообщение о том, что в Жылыойском районе пропал мужчина, 1956 года рождения. Он вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска, где работает пастухом, в сторону города Кульсары. Однако до места назначения не добрался. Поиски силами родных и близких успехом не увенчались.

Спасатели проводят поиски на участках «Улкен тобе», «Сарыкаска» и «Бекжал». В поисковой операции задействованы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона и районного отдела полиции», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.