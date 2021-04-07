Поиски продолжаются: 46-летний акмолинец пропал более полугода назад

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжаются поиски 46-летнего мужчины, пропавшего еще в сентябре прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Сотрудниками криминальной полиции разыскивается без вести пропавший 46-летний Нурбек Саулембекович Шокаев, проживавший по адресу: Зерендинский район, село Викторовка, ул. Советская. Мужчина ушел 14 сентября 2020 года из дома, и после о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в полиции, приметы пропавшего: рост 160-165 см, худощавого телосложения, черные волосы, перед пропажей постригся налысо. Был одет в болоневую куртку темно-синего цвета, олимпийку с капюшоном серого цвета, трико черного цвета, футболку серого цвета, туфли на шнурках черного цвета.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлен круг родных и знакомых пропавшего, опрошены друзья, соседи, а также те, кто мог видеть его в день исчезновения. Были собраны добровольцы из числа жителей села Викторовка, 20 волонтеров для поиска без вести пропавшего и 10 сотрудников полиции. Они прочесали лесные массивы и поля в радиусе 10 км, однако положительных результатов добиться не удалось. На сегодня специальные группы осуществляют поиски по всей территории Акмолинской области», - рассказали в ведомстве.

Полицейские обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нурбека Шокаева, с просьбой сообщить в правоохранительные органы или позвонить по телефону 102.