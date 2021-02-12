Поиски потерявшегося мужчины ведутся в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина потерялся в горах Алматы, его ищут более 60 спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 февраля в 15:20 часов в Управление в кризисных ситуациях Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы на линию «112» поступило сообщение от гражданина 1981 года рождения о том, что он поднялся на вершину «Шымбулачка», потерял ориентир и самостоятельно спуститься не может», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Незамедлительно к месту были направлены пять поисково-спасательных отрядов Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, Службы спасения Алматы, в том числе два кинологических расчета, а также спасатели ГЛК «Шымбулак».

Для координации поисково-спасательной работы на месте создан оперативный штаб ДЧС Алматы из числа спасателей территориальных подразделений МЧС РК, «Службы Спасения 109», медицинские службы аппарата акима Алматы. Задействован промышленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Центра по ЧС и снижению риска стихийных бедствий.

В готовности находится воздушный борт КА-32 «Казавиаспас» (туман, пока вылет невозможен).

С первого дня поиски проводятся в условиях густого тумана, сильного ветра, мокрого снега, нулевой видимости. Спасательные работы ведутся на высоте более 3200 м, высокая лавиноопасная территория.





Оперативно-спасательные группы обследовали вершину пика «Чимбулачка», примыкающий гребень, осмотрен каньон вдоль речки «Чимбулачка», также обследовали район ледника Богдановича и Талгарский перевал. Идет охват со всех сторон близлежащей местности. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и лавинную опасность спасательные работы не прекращаются.

В связи с тем, что мужчина не смог выслать свое местоположение, дополнительно ДЧС Алматы в сотовые операторы Билайн и Теле-2 направлен запрос по определению последней геолокации абонента. По результатам сотового оператора дата и время последнего действия зафиксирована в 18:29 часов 11 февраля базой «Шымбулак».

На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек личного состава, 11 единиц техники территориальных подразделений МЧС, РОСО, ССА, ЦМК. Со слов близких был одет в синюю куртку, серую шапку, ботинки.