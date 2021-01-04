Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Поиски членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, передает МИА «Казинформ».

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, рыболовецкое судно «Онега» затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.