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Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Января 2021, 20:47
Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Поиски членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, передает МИА «Казинформ».

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, рыболовецкое судно «Онега» затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.


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