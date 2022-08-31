Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Поиски места массовой гибели кефали на Каспии продолжены

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Августа 2022, 15:09
Поиски места массовой гибели кефали на Каспии продолжены

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поиски места массовой гибели кефали на Каспийском море, о чем стало известно из публикации видео в соцсетях, продолжены. Сегодня поиски ведутся с вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы совместно с представителями управления рыбного хозяйства области уже обследовали большую часть побережья Каспийского моря. Побывали на участках побережья Ракуша, Жилая коса, Тереузек, Прорва, Прорвинский морской канал в Атырауской области. Поиски ведут и мангистауские специалисты. Мертвой рыбы обнаружено не было. Видели косяки живой кефали. Сегодня обследования продолжаются с помощью вертолета МИ-8. Будет осмотрено побережье Каспия на границе с Мангистауской областью, а также участки возле нефтяных месторождений Каламкас и Каражанбас», - сообщила заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Маншук Темешева.

Как ранее сообщалось , место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области.


Атырауская область   Экология   Каспийское море  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами