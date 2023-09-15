РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Поиски кольца за 500 тысяч долларов в Хан Шатыре прокомментировали в полиции Астаны

    None
    Фото: Pexels
    В полицию Астаны не поступало заявление об утере бриллиантового кольца стоимостью в 500 тысяч долларов в одном из торгово-развлекательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с поисками драгоценности распространилось в социальных сетях. В нем рабочие просеивают песок на искусственном пляже, созданном в ТРЦ «Хан-Шатыр».

    «По факту утери кольца стоимостью 500 тысяч долларов в торгово-развлекательном центре в полицию заявлений не поступало. Информация не соответствует действительности», - говорится в ответе пресс-службы департамента полиции Астаны.

    Вместе с тем МИА «Казинформ» направило письмо администрации ТРЦ с просьбой разъяснить происходящее на видеоролике.


    Теги:
    полиция Видео Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!