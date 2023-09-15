Поиски кольца за 500 тысяч долларов в Хан Шатыре прокомментировали в полиции Астаны

В полицию Астаны не поступало заявление об утере бриллиантового кольца стоимостью в 500 тысяч долларов в одном из торгово-развлекательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с поисками драгоценности распространилось в социальных сетях. В нем рабочие просеивают песок на искусственном пляже, созданном в ТРЦ «Хан-Шатыр».

«По факту утери кольца стоимостью 500 тысяч долларов в торгово-развлекательном центре в полицию заявлений не поступало. Информация не соответствует действительности», - говорится в ответе пресс-службы департамента полиции Астаны.

Вместе с тем МИА «Казинформ» направило письмо администрации ТРЦ с просьбой разъяснить происходящее на видеоролике.