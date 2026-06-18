Поиски двух пропавших мальчиков начались в Семее

Департамент полиции области Абай обращается к жителям города Семей с просьбой оказать содействие в поисках двух несовершеннолетних мальчиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, 17 июня около 20:00 часов 14-летний Укиртаев Ракымжан Манатулы и 8-летний Кайратов Алихан Дарханулы находились в районе поселка Восточный города Семей, после чего их местонахождение стало неизвестно.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия: ориентирован личный состав, проверяются возможные места пребывания несовершеннолетних, проводится подворовой обход и отработка прилегающей территории.

— Департамент полиции области Абай обращается к жителям города с просьбой оказать содействие в поисках. Если вам известно местонахождение детей или вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в их розыске, просим незамедлительно сообщить по телефону 102 или по номеру 8 (747) 310-67-30, — сообщили в полиции Семея.

Ранее сообщалось, что пропавший пастух был найден спустя пять суток в Жамбылской области.