22 Июня 2022 01:13

Поиски 84-летнего пенсионера в Актобе продолжаются более двух суток

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Два дня назад в поселке Курайли в пригороде Актобе пропал 84-летний Кушербай Ерболатов. Дедушка страдает потерей памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожилой мужчина вышел из дома и не вернулся 19 июня. Был одет в клетчатую рубашку, черную кофту, черные брюки. На голове зеленая кепка. К поиску мужчины подключились полицейские и волонтеры.

«Мы ищем его уже двое суток, но пока результатов нет. Мы уже искали его в поселках Саржансай, Кенсахара. Совместно с полицией планирует проверить территорию от поселка Курайли до Мартука. Волонтеры нашей команды расклеивают ориентировку на розыск мужчины в Актобе и в пригородных поселках», - сообщила волонтер группы «Зелло поиск» Екатерина Голотина.

Тех, кто что-либо знает о пропавшем просят сообщить в полицию на номер 102, 8-707-881-20-98.