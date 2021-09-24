Поиск пропавших без вести в ВОВ: более пяти тысяч заявок от казахстанцев поступило за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит международная конференция «Донести правду и сохранить память о тех, кто защитил Мир!». Мероприятие проводит общественное объединение «Atamnyn Amanaty» совместно с общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» при поддержке Фонда Президентских грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проводимая конференция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня у нас уникальная конференция. Впервые в Казахстане собрались поисковики России и Казахстана для того, чтобы обсудить организацию своей деятельности по поиску погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны. Мы являемся представителями ОО «Atamnyn Amanaty» и занимаемся на системной основе поиском погибших или пропавших без вести казахстанцев, которые были призваны с нашей территории во время второй мировой войны. Мы существуем два года в качестве неправительственной организации», - рассказал председатель правления ОО «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев журналистам.

Общественное объединение добровольно занимается поиском погибших или пропавших без вести казахстанских солдат во время Второй мировой войны.

«Каждый может обратиться нам обратиться через сайт, позвонить по телефону и оставить заявку. Мы все это делаем бесплатно. За это время к нам поступило более 5 тысяч заявок и более 1000 имен мы вернули из небытия. Каждый месяц наши поисковики находят около 30 героев и устанавливают их судьбу. За этими героями стоят их семья, близкие, родственники, которые с нетерпением ждали. Есть даже их дети, возраст которых составляют 80 лет. Они до сих пор ждут своих отцов, дедов», - отметил Мурат Молдагалиев.

Ранее заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев сообщил, что по результатам совместной работы поисковых отрядов Казахстана и России в текущем году найдены останки семи воинов-казахстанцев.

Напомним, на территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск.

27 военных учебных заведений КазССР выпустило более 16 тысяч офицеров, которые успешно сражались на всех фронтах и направлениях ВОВ. Всего в Казахстан в годы войны было эвакуировано больше 140 предприятий, как известно, 9 из 10 пуль были отлиты именно в Казахстане.

Более 500 тысяч человек прибыли в Казахстан, эвакуированы 672 госпиталя, 194 детских домов и 16 интернатов.