Похудевшую на 30 кг за месяц женщину спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы спасли пациента, госпитализированного с множественными кишечными свищами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья города Алматы, 45-летняя пациентка поступила в хирургическое отделение ГБСНП Алматы в экстренном порядке с жалобами на илеостому - отверстие в брюшной полости после операции, открытую рану на послеоперационном рубце с множественными кишечными свищами по средней линии живота.

Женщина теряла за сутки по 5 литров жидкости из ран, за месяц она похудела на 30 кг. На момент госпитализации она была очень слаба.

Пациентка перед госпитализацией в БСНП перенесла 7 операций в различных клиниках Алматы и Алматинской области. В больнице скорой помощи бригада опытных врачей и медсестер провела ей лапаротомию, адгезиолиз, вскрытие межпетельного абсцесса, устранили илеостому с наложением илео-асцендо-анастомоза, санацию и дренирование брюшной полости.

По словам врачей, несмотря на то, что медицина значительно шагнула вперед, лечение несформированных тонкокишечных свищей остается сложнейшей проблемой в абдоминальной хирургии.

«Пациентка была в очень тяжелом состоянии, например, выпивала литр воды и тут же жидкость через раны, как из решета, выходила, это доставляло ей сильные боли, вымотало её. Первая операция длилась 7 часов, так сложно нам было. Такие операции мы уже проводили, но не часто, они считаются одними из самых сложных, а данная пациентка была еще очень слаба», - рассказал хирург больницы Нурхат Есенбеков.

Позже по показаниям ей пришлось провести повторную операцию, заживление усложняли сопутствующие заболевания и предыдущее лечение. Сейчас пациентка выписалась домой. Её состояние нормализовалось, все свищи удалили, боли и слабость прошли.