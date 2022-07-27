27 Июля 2022 16:50

Похожую на нефть жидкость обнаружил в скважине дачник в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске дачник обнаружил в скважине на своем участке неизвестную жидкость, напоминающую бензин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видео , на котором мужчина поджигает в ведре воду. В описании к ролику с названием «В Петропавловске нашли нефть» указано, что происходит это в садоводческом обществе «Ромашка». Недалеко от дачного поселка находится автозаправка.

Пока говорить о том, что именно качает из своей скважины петропавловец рано. В пресс-службе департамента экологии сообщили, что сотрудники их лаборатории выезжали на место и отобрали пробы воды. Результат исследования будет известен через пять дней.

Пока же пользователи выдвигают разные версии происхождения непонятной жидкости: от того, что все это фейк, предложенный владельцем дачи, до панических высказываний об экологической катастрофе.

Кадр из видео