Похожий на взрыв звук военного истребителя напугал жителей Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Громкий хлопок услышали жители Талдыкоргана и Алматинской области. В ДЧС региона сообщили, что мощный хлопок произошел из-за того, что военный самолет преодолел звуковой барьер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально 2-3 минуты назад я слышал 2 или 3 громких хлопка, прям мощных. Как будто что-то взорвалось или лопнуло», - говорится в описании видео в Instagram .

В ДЧС Алматинской области проинформировали, что в войсковой части №21751 с 16:30 до 23:30 проходят учебные полеты военных истребителей. В ходе проведения учебных полетов при преодолениях сверхзвукового барьера скорости военным истребителем произошел характерный для данного случая хлопок, похожий на взрыв.

«Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха - ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок», - объяснили в пресс-службе ДЧС.

Сообщений о происшествиях, связанных с взрывами и хлопками на территории области, на телефонные линии 101, 102, 103 сегодня не поступало.

По информации департамента, разрешений на проведение каких-либо взрывных работ вблизи города Талдыкоргана не выдавалось.

«Проведение учебных полетов военных самолетов также запланировано на 25 мая, в связи с чем, просим жителей Талдыкоргана не паниковать», - добавили в ДЧС.