телерадиокомплекс президента РК
    21:48, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Похожий на Атлантиду город обнаружен на дне Иссык-Куля

    В Кыргызстане на дне озера Иссык-Куль археологи обнаружили древний город, похожий на Атлантиду, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки стартует на Иссык-Куле
    Фото: Кабар

    Как сообщает Econews, дайверы и археологи в рамках подводной экспедиции обследовали затопленную зону недалеко от Тору-Айгыра и подтвердили существование средневекового поселения.

    В отчете об экспедиции исследователи описывали кирпичные здания, кладки печей, находившиеся под водами Иссык-Куля. Были собраны обломки керамики, кости животных и шлак-остатки от нагрева и переработки металла.

    Под рыхлым песком команда ученых обнаружила хорошо сохранившийся культурный слой — полосу почвы со следами человеческой деятельности. Находка этого погребенного слоя позволяет предположить, что люди строили и перестраивали постройки на берегу в течение многих лет, прежде чем вода покрыла все вокруг.

    Рядом с разрушенными зданиями на глубине до 5 метров археологи исследовали мусульманский некрополь XIII–XIV веков с захоронениями, ориентированными в сторону Мекки, что соответствовало давней погребальной практике.

    Основные предположения, почему город ушел под воду, связывают с мощным землетрясением в XV веке.

    Ранее сообщалось, что археологические раскопки проведут на городищах Бабиш мола, Жанкент и Сыганак в Кызылординской области Казахстана.

    Гульмира Абдрахманова
