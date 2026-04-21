Похожий на Атлантиду город обнаружен на дне Иссык-Куля
В Кыргызстане на дне озера Иссык-Куль археологи обнаружили древний город, похожий на Атлантиду, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Как сообщает Econews, дайверы и археологи в рамках подводной экспедиции обследовали затопленную зону недалеко от Тору-Айгыра и подтвердили существование средневекового поселения.
В отчете об экспедиции исследователи описывали кирпичные здания, кладки печей, находившиеся под водами Иссык-Куля. Были собраны обломки керамики, кости животных и шлак-остатки от нагрева и переработки металла.
Под рыхлым песком команда ученых обнаружила хорошо сохранившийся культурный слой — полосу почвы со следами человеческой деятельности. Находка этого погребенного слоя позволяет предположить, что люди строили и перестраивали постройки на берегу в течение многих лет, прежде чем вода покрыла все вокруг.
Рядом с разрушенными зданиями на глубине до 5 метров археологи исследовали мусульманский некрополь XIII–XIV веков с захоронениями, ориентированными в сторону Мекки, что соответствовало давней погребальной практике.
Основные предположения, почему город ушел под воду, связывают с мощным землетрясением в XV веке.
