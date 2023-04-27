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Похожие на человеческие останки обнаружили в Кызылординской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 18:43
Похожие на человеческие останки обнаружили в Кызылординской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В степной местности в поселке Белколь Кызылординской обалсти обнаружены кости, похожие на человеческие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Они изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие экспертизы. По факту зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найденный труп), проводится досудебное расследование. По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения. Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Как сообщалось, на днях пакет предположительно с костными останками человека обнаружили в городе Кокшетау.

Также скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе.


Кызылординская область   Происшествия   МВД РК  
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