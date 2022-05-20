20 Мая 2022 23:00

Похожее на гранату взрывное устройство изъяли из авто в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции Кызылординской области проводят в регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на трассе «Самара-Шымкент» полицейские остановили подозрительную машину под управлением гражданина Казахстана. В машине он находился один. В ходе проверки в багажнике автомобиля было обнаружено похожее на гранату взрывчатое устройство, завернутое в пакет. А под водительским сидением обнаружили травяной порошок со специфическим запахом, завернутый в газетную вырезку. Таких выявлено две штуки. Травяными порошками оказалась марихуана», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 Уголовного кодекса РК, согласно которой за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств грозит штраф в размере до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.