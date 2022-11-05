Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске

5 Ноября 2022, 16:38
Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
5 Ноября 2022, 16:38

Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня прошли похороны погибших горняков на шахте имени Ленина в Шахтинске. Родные и близкие проводили их в последний путь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Шахтинске сегодня прошли похороны пятерых горняков, которые погибли во время аварии на шахте имениЛенина. Родные и близкие, коллеги и просто жители города проводили их в последний путь.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.


Кадр из видео


Новости по теме
Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы
Читайте также
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Более 30 пунктов обогрева будут работать на трассах Карагандинской области
КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
Как увеличивают количество мест в детсадах Карагандинской области
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель начальника полиции Алматы
2 Дворец спорта построят в Петропавловске
3 Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
4 Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
5 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору