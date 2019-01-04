Похороны первых погибших в Магнитогорске пройдут 4 января

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Похороны первых шести погибших при взрыве газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдут 4 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Хоронят пять человек в Магнитогорске и одного в селе Агаповка)», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что первые 16 погибших в Магнитогорске будут похоронены до 7 января: 4 января - шесть человек; 5 января - девять; 7 января - один. Ранее секретарь Челябинской епархии, священник Лев Баклицкий пояснил ТАСС, что общей панихиды не будет.

Кроме того, тела опознанных граждан Таджикистана - женщины и трех ее несовершеннолетних детей - отправят на родину 4 января после пятничной проповеди в Челябинске. Глава семьи был помещен в больницу Челябинска, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство семьям погибших и пострадавшим при обрушении: 1 млн рублей - членам семей погибших, 400 тыс рублей - гражданам, получившим тяжкие повреждения или травмы средней степени тяжести и 200 тыс рублей - получившим легкие травмы.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. На данный момент известно о 39 погибших. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.