РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:39, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Похороны двух гвардейцев прошли в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня родные и близкие проводили в последний путь двух гвардейцев, погибших при исполнении служебного задания во время массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    8 января в поселке Бухар-Жырау Карагандинской области (50 км. от Караганды) состоятся похороны с отданием воинских почестей рядового Кайсарова Мадияра Оразалыулы, погибшего в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в Кызылорде.

    5 января оперативное подразделение, в котором проходил службу рядовой М. Кайсаров, выполняли боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорда.

    В один из моментов противостояния, митингующие направили в сторону боевого порядка подразделения угнанный грузовой автотранспорт.

    Рядовой М. Кайсаров, не растерявшись, проявив смелость и решительность, оттолкнув в сторону своих сослуживцев, сам попал под колеса грузовой машины и получил травму не совместимую с жизнью. Молодой солдат ценой своей жизни с мужеством выполнил поставленную задачу ради спокойствия и благополучия народа.

    На церемонии погребения будут присутствовать депутат Мажилиса Парламента Бакытбек Смагул, командование регионального командования «Орталық» Национальной гвардии, представители акимата и ДДО Карагандинской области, религиозного духовенства.

    Мадияр Кайсаров родился 29 января 2002 года, в ряды Национальную гвардию был призван ДДО Карагандинской области. Проходил срочную службу в воинской части 5547 (города Кызылорда) на должности специалиста (дегазатора) отделения специальной обработки взвода РХБ защиты.

    Его имя навсегда войдет в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Сегодня также прошли похороны второго погибшего гвардейца Айбата Аманова. Прощание с ним прошло в Жанаарке, Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!