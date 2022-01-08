Похороны двух гвардейцев прошли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня родные и близкие проводили в последний путь двух гвардейцев, погибших при исполнении служебного задания во время массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

8 января в поселке Бухар-Жырау Карагандинской области (50 км. от Караганды) состоятся похороны с отданием воинских почестей рядового Кайсарова Мадияра Оразалыулы, погибшего в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в Кызылорде.

5 января оперативное подразделение, в котором проходил службу рядовой М. Кайсаров, выполняли боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорда.

В один из моментов противостояния, митингующие направили в сторону боевого порядка подразделения угнанный грузовой автотранспорт.

Рядовой М. Кайсаров, не растерявшись, проявив смелость и решительность, оттолкнув в сторону своих сослуживцев, сам попал под колеса грузовой машины и получил травму не совместимую с жизнью. Молодой солдат ценой своей жизни с мужеством выполнил поставленную задачу ради спокойствия и благополучия народа.

На церемонии погребения будут присутствовать депутат Мажилиса Парламента Бакытбек Смагул, командование регионального командования «Орталық» Национальной гвардии, представители акимата и ДДО Карагандинской области, религиозного духовенства.

Мадияр Кайсаров родился 29 января 2002 года, в ряды Национальную гвардию был призван ДДО Карагандинской области. Проходил срочную службу в воинской части 5547 (города Кызылорда) на должности специалиста (дегазатора) отделения специальной обработки взвода РХБ защиты.

Его имя навсегда войдет в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан.

Сегодня также прошли похороны второго погибшего гвардейца Айбата Аманова. Прощание с ним прошло в Жанаарке, Карагандинской области.