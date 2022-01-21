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Похолодание прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 21 января

21 Января 2022 00:06
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Похолодание прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На северо-западе и востоке Казахстана 21 января ожидается понижение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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В Актау переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём до 2 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 11-13 мороза.

В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днём 9-11 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днём 15-17 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 13-15 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Туркестане облачно, ночью и днём дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 4-6 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 7-9 мороза. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 13-15 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 11-13 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днём дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 6-8 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.

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#Казгидромет   #Погода   #Природа  
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