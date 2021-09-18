Похолодание прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 18 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Похолодание и туман ожидаются в некоторых областях Казахстана 18 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

В Актобе переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 14-16 тепла. На северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 11-13 тепла. На западе Акмолинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы.

В Костанае переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днём 10-12 тепла. На севере, востоке области ожидаются заморозки и туман.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 9-11 тепла. На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Таразе ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 35-37 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 15-17 тепла. На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 18-20 тепла. В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 33-35 жары.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики.