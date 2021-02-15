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    11:12, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Похолодание прогнозируют синоптики на западе и севере страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 февраля озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Северо-западный антициклон с холодными воздушными массами вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной частях республики.

    17-18 февраля Южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного региона Казахстана. Данный циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе страны - снег с метелью. Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.


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