Похолодание прогнозируют синоптики на западе и севере страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 февраля озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Северо-западный антициклон с холодными воздушными массами вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной частях республики.

17-18 февраля Южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного региона Казахстана. Данный циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе страны - снег с метелью. Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.