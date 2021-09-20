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    11:49, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Похолодание прогнозируют 21-23 сентября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 21-23 сентября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

    С атмосферными фронтальными системами на западе, в горных районах юга и юго-востока пройдут дожди, на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь) с порывистым ветром.

    Основной фон температуры воздуха: на западе ночью от 3-17, днем 12-28 тепла, на северо-западе ночью 0-7 тепла, заморозки 3 градуса, днем 8-23 тепла. На севере ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-11 тепла, в центре и на востоке области ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-16 тепла.

    На юге и юго-востоке - температура воздуха ночью 4-15, днем 17-28 тепла.


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