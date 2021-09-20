Похолодание прогнозируют 21-23 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 21-23 сентября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

С атмосферными фронтальными системами на западе, в горных районах юга и юго-востока пройдут дожди, на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь) с порывистым ветром.

Основной фон температуры воздуха: на западе ночью от 3-17, днем 12-28 тепла, на северо-западе ночью 0-7 тепла, заморозки 3 градуса, днем 8-23 тепла. На севере ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-11 тепла, в центре и на востоке области ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-16 тепла.

На юге и юго-востоке - температура воздуха ночью 4-15, днем 17-28 тепла.