Похолодание ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский филиал РГП «Казгидромет» сообщил о похолодании на территории области в ближайшие два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу, ночью 2-го мая в регионе ожидают осадки – дождь с переходом в мокрый снег. В период с 1-го по 3-е мая возможно понижение температуры воздуха ночью от 3-8 тепла до 1-6 мороза.

Ранее синоптики сообщали о том, что первые майские выходные дни в области будут дождливыми и ветреными.

Сегодня в Петропавловске с утра пасмурно, практически не прекращается моросящий дождь, на термометре – всего плюс 5 градусов. Накануне служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.

Некоторые праздничные мероприятия из-за погоды переносят в помещения. В частности, гала-концерт областного детского фестиваля-конкурса «Qyzyljar Junior Voice» и награждение конкурсантов с участием победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержана Максима пройдет в филармонии им. Акана серы.