Похолодание ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О дальнейшем понижении температуры воздуха 25-27 февраля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики, за исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений. Местами по РК пройдет снег, в начале периода на востоке и юго-востоке РК - сильный снег, на западе, 27 февраля на юге РК ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью», - говорится в сообщении.