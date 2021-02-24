РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Похолодание ожидается в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О дальнейшем понижении температуры воздуха 25-27 февраля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики, за исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений. Местами по РК пройдет снег, в начале периода на востоке и юго-востоке РК - сильный снег, на западе, 27 февраля на юге РК ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство выросло в Казахстане на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон в аэропорту, погибла из-за удара крылом самолета
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!