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    10:50, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Похолодание ожидается в Казахстане 25-27 ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете рассказали о погоде на 25-27 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что на территории Казахстана сохраняется осенняя неустойчивость, зима все чаще заявляет о своих правах.

    Вот и в ближайшие дни одни атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и довольно комфортную температуру воздуха, уже спешит холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха. Приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана, там столбики термометров опустятся ночью до 8-13 мороза», - сообщили синоптики.



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