Похолодание ожидается в Казахстане 25-27 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете рассказали о погоде на 25-27 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что на территории Казахстана сохраняется осенняя неустойчивость, зима все чаще заявляет о своих правах.

Вот и в ближайшие дни одни атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и довольно комфортную температуру воздуха, уже спешит холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха. Приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана, там столбики термометров опустятся ночью до 8-13 мороза», - сообщили синоптики.



