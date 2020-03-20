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Похолодание ожидается в Казахстане 21 - 26 марта

20 Марта 2020 16:25
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Похолодание ожидается в Казахстане 21 - 26 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«На южные регионы страны продолжает оказывать свое влияние теплый циклон с районов Ирана, который вызовет дожди. Однако уже на западную часть республики начинает оказывать влияние холодный антициклон с Исландии, который смещаясь на восток, вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на большей части Республики Казахстан. В северной половине страны в ночные часы температура воздуха понизится от 5 мороза-3 тепла до 12-25 мороза, в южной – от 2-12 тепла до 3 мороза-2 тепла, местами 6-11 мороза. В ночные и утренние часы местами ожидается туман», - говорится в прогнозе синоптиков.


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Ключевые слова: Казгидромет, погода,
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