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Похолодание ожидается в Казахстане 15 декабря

15 Декабря 2019 00:01
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Похолодание ожидается в Казахстане 15 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры и прекращение осадков. Это связано с антициклоном центр которого расположен над Акмолинской областью.

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Ложбина северного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы смещаются в восточном направлении, таким образом на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ночью на юго-востоке местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью в Алматинской, днем в Кызылординской областях усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ночью в Мангистауской, днем в Западно-Казахстанской областях усилится ветер до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман. В Атырауской области местами – ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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