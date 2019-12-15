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Похолодание ожидается в Казахстане 15 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры и прекращение осадков. Это связано с антициклоном центр которого расположен над Акмолинской областью.
Ложбина северного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы смещаются в восточном направлении, таким образом на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ночью на юго-востоке местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель.
В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью в Алматинской, днем в Кызылординской областях усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с метелью.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ночью в Мангистауской, днем в Западно-Казахстанской областях усилится ветер до 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель.
В Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман. В Атырауской области местами – ветра 15-20 м/с.
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