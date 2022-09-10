Похолодание ожидается в большинстве городов Казахстана 10 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западе и юге страны пройдут грозы и пыльные бури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 21-23 тепла. На юге, в центре области ожидается пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, дождь, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла. На севере области ожидается сильный дождь, на юге гроза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 17-19 тепла. На востоке и в центре области ожидается гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, на почве заморозки до -2 градусов, днем 21-23 тепла. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На западе области ожидается гроза.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла. На большей части области ожидается дождь, на западе, в центре области сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 тепла. На севере области ожидается гроза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 20-22 тепла. На западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 28-30 тепла. В горных и предгорных районах области ожидается гроза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На западе, в горных и предгорных районах области ожидается гроза.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла. На востоке области ожидается гроза, на севере на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 20-22 тепла. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.