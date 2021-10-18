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    12:44, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 19-21 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Антициклон, принесший бабье лето на территорию Казахстана, сохранит теплую погоду без осадков лишь на востоке страны. На остальную же часть республики начнет оказывать свое влияние циклон из районов Мурманска. Быстро смещаясь через территорию страны, опринесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, на севере с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха», - говорится в сообщении.


    Теги:
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