16:25, 21 Май 2025 | GMT +5
Похолодание ожидается на севере Казахстана 22 – 24 мая
Прогноз погоды по Казахстану на 22 - 24 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.
Циклон и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха.
Однако уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.