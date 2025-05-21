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    16:25, 21 Май 2025 | GMT +5

    Похолодание ожидается на севере Казахстана 22 – 24 мая

    Прогноз погоды по Казахстану на 22 - 24 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Циклон и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха.

    Однако уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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