Похолодание ожидается на большей части Казахстана

26 Ноября 2022, 00:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находится под влиянием холодного Северного антициклона, с чем ожидаются погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На востоке и юго-востоке страны с прохождение атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, временами сильный снег, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

В Жетысуской, в горных районах Алматинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юге, востоке Абайской, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей - сильный снег.