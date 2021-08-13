Похолодание ожидается 14-16 августа в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Похолодание ожидается 14-16 августа в Казахстане. Жара сохранится только на западе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
Обширный антициклон, подпитываемый прохладным Атлантическим воздухом, продолжит смещаться через территорию Казахстана, и вызовет понижение температуры теперь уже в южных, юго-восточных и восточных регионах.
На юге столбики термометров днем опустятся до 22…30 тепла, на юго-востоке 17…25 тепла, а на востоке 15…25 тепла. Северные области ждет небольшое потепление, здесь температура повысится до 23…28 тепла. И лишь на западную половину Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры 32…40 тепла.
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