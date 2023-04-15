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Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Апреля 2023, 17:11
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где с начала марта установилась аномально теплая погода и расцвели плодовые деревья, синоптики предупредили о надвигающейся волне холода со снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе с начала марта и по вчерашний день столбик термометра днем не опускался ниже 15-17 градусов, в иные дни поднимаясь до плюс 25. В области аномально рано расцвели яблони, груши, черешня, слива, вишня и другие плодовые деревья. Вовсю цветёт сирень, традиционно зацветавшая в начале мая, а в отдельные году к 9 мая.

Однако синоптики предупреждают жителей о надвигающейся волне холода. В ночь на воскресенье в области прогнозируется во всех районах усиление ветра с порывами на юге и севере до 23 метров в секунду. Ожидается понижение температуры до 0 градусов, местами сильный дождь со снегом.

Сегодня после обеда в областном центре температура воздуха понизилась до 6 градусов. В городе бушует сильный ветер.

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