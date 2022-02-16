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Похолодание и прекращение осадков ожидается на большей части Казахстана

16 Февраля 2022 00:20
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Похолодание и прекращение осадков ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 16 февраля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Большая часть РК будет находится под влиянием антициклона, где ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед», - сообщают синоптики.

Ночью на западе Акмолинской области ожидается туман, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных перевалах усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, юго-западе, западе области усиление ветра до 15-20 м/с, с низовой метелью.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 м/с, с низовой метелью.

На севере, западе и в центре Карагандинской области ожидается туман, ночью на востоке области усиление ветра до 18 м/с, с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе и в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на западе Актюбинской, на севере Костанайской области ожидается туман.


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