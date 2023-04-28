Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Похолодание и осадки ожидаются на выходные в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 16:00
Похолодание и осадки ожидаются на выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 29 апреля – 1 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются усиление ветра, туман; в южных регионах - пыльные бури.

В конце периода вторжение Северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области